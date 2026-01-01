El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85% al inicio del día y descenderá ligeramente a medida que avance la jornada.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aumentando a un 75% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin más precipitaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y tengan en cuenta el viento, que podría ser más notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá consigo condiciones climáticas adversas significativas.

En resumen, el día de Año Nuevo en Lora del Río se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.