El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Linares se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto y muy nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, cuando el termómetro marque valores más bajos. La noche traerá consigo un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, acentuada por el viento que soplará desde el noreste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 14 km/h en la mañana y alcanzando picos de 22 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay un ligero riesgo de lloviznas en la mañana, especialmente en el periodo de 08:00 a 09:00, donde se ha registrado una probabilidad de precipitación. Sin embargo, la mayoría del día transcurrirá sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la presencia del viento.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y el orto se producirá a las 08:30, mientras que el ocaso se espera para las 18:05, brindando un día de luz relativamente corto. En resumen, el 1 de enero en Linares será un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo abrigado o una reunión familiar en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.