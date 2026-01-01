El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se prevé un 80% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm en la mañana y 0.1 mm adicionales en la tarde, lo que indica que podría haber lloviznas intermitentes.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados . A pesar de que la probabilidad de lluvia disminuirá a un 95% entre las 13:00 y las 19:00, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 88%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La probabilidad de tormentas será baja, con un 0% de probabilidad entre las 19:00 y la medianoche, lo que sugiere que, aunque el cielo seguirá cubierto, las condiciones se estabilizarán.

En resumen, el día de Año Nuevo en Lepe se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lloviznas ligeras y un viento notablemente fuerte. Los habitantes deben prepararse para un día invernal, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la compañía de amigos y familiares en un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.