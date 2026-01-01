El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Lebrija se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de todo el día. Desde la medianoche hasta la tarde, la nubosidad será la protagonista, con un predominio de nubes altas que no permitirán que el sol brille con fuerza. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 18 grados . Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 72% y el 90%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la claridad del cielo. Los periodos de mayor viento se producirán entre las 10:00 y las 22:00 horas, por lo que se aconseja tener cuidado si se planean actividades al aire libre durante esos momentos.

En resumen, el primer día del año en Lebrija se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un inicio de año tranquilo y seco, aunque con un abrigo adecuado para combatir el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.