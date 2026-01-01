El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 1 de enero de 2026, Jaén amanecerá con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 5 a 6 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% y aumentando hasta un 76% en las horas más frescas de la mañana. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos, lo que permitirá que los habitantes de Jaén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio fresco en las horas más cálidas del día, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más baja.
El orto se producirá a las 08:30, y el ocaso se espera para las 18:07, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente tras el solsticio de invierno. La combinación de un cielo nublado, temperaturas frescas y viento suave sugiere que será un día típico de invierno en Jaén, ideal para disfrutar de paseos por la ciudad, siempre con un abrigo a mano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.
