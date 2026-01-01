El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 96% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm en las horas donde hay mayor probabilidad de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 07:00 y las 13:00, y del 95% entre las 13:00 y las 19:00, aunque la cantidad de lluvia será escasa. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante estas horas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 44 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es aconsejable estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 08:42 y el ocaso a las 18:22, lo que proporcionará un día relativamente corto de luz solar. A medida que avance la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, así que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. En resumen, el día de Año Nuevo en Isla Cristina será fresco, cubierto y con escasas posibilidades de lluvia, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves bajo la protección de un abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.