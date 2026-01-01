El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Huelva se presentará con un cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día. Desde la medianoche hasta el amanecer, las nubes dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera gris y sin claros. La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre los 10 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de año fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de la inminente llegada de nubes más densas.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80%. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente durante las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Huelva experimente lluvias escasas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un aumento significativo del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y la tarde, lo que significa que, aunque habrá nubes y algo de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La noche caerá con un cielo aún cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, Huelva vivirá un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras, ideal para disfrutar de un tranquilo inicio de año, siempre con la previsión de un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.