Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¡Feliz 2026!San Silvestre CordobesaTardeviejaNochevieja infantilLey antitabacoJuanma MorenoSubidas de preciosFelicitación Bellido
instagramlinkedin

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El 1 de enero de 2026, Huelva se presentará con un cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día. Desde la medianoche hasta el amanecer, las nubes dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera gris y sin claros. La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre los 10 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de año fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de la inminente llegada de nubes más densas.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80%. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente durante las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Huelva experimente lluvias escasas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un aumento significativo del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y la tarde, lo que significa que, aunque habrá nubes y algo de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La noche caerá con un cielo aún cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, Huelva vivirá un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras, ideal para disfrutar de un tranquilo inicio de año, siempre con la previsión de un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  2. El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
  3. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  4. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  5. Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución
  6. El Córdoba CF refuerza su ataque con el fichaje de Diego Percan en el mercado invernal
  7. La Diputación saca a la venta (y ya van tres veces) una parcela en la Carrera del Caballo para VPO
  8. La Diputación de Córdoba destina medio millón de euros a entidades sociales para equipamientos y actividades

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero
Tracking Pixel Contents