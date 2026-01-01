El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Dos Hermanas se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , proporcionando un inicio de año fresco. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados en las horas centrales, pero sin grandes variaciones.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que los habitantes de Dos Hermanas opten por abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, la atmósfera estará cargada, con nubes altas que podrían dar lugar a un ambiente gris y opaco. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 6-9 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado a la atmósfera densa.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16 grados, pero se espera que descienda nuevamente a 15 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia o tormentas.

En resumen, el primer día del año en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para aquellos que prefieren un paseo tranquilo bajo un cielo nublado. La ausencia de precipitaciones y tormentas permitirá que los residentes celebren el inicio del nuevo año sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.