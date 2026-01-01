El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Écija se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza la jornada. Esta situación se mantendrá constante hasta la noche, cuando las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque sin previsión de precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 72% en las horas más cálidas. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse bien, especialmente durante las horas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 14 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sureste, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, las rachas serán más intensas, especialmente en las horas centrales, por lo que es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas del día y un 5% en la tarde, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan lluvias. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el cielo cubierto puede dar lugar a sorpresas.

En resumen, Écija experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, ideal para disfrutar de actividades familiares y de ocio, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.