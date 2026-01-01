El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la medianoche hasta la tarde, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del entorno. Las nubes altas comenzarán a aparecer en las horas de la tarde, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene baja, con un 5% en las primeras horas y un ligero aumento al 10% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se situará entre el 68% y el 91%, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. La humedad será más pronunciada en la mañana, pero disminuirá ligeramente a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento fresco podría contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

La salida del sol está programada para las 08:38, mientras que el ocaso se producirá a las 18:17, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la tarde, la presencia de nubes altas podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque la luz solar directa será limitada.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para el 1 de enero de 2026 será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que no superarán los 16 grados y una baja probabilidad de precipitaciones. Los residentes y visitantes deben prepararse para un día de invierno típico, con la posibilidad de disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.