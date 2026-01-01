El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación no cambiará significativamente, ya que se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 13 grados. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 82% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ofrecer un alivio temporal del frío, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo adverso. Sin embargo, la nubosidad persistente puede limitar la visibilidad del sol, lo que podría hacer que el día se sienta más gris y menos luminoso.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y vientos suaves. Aunque no se anticipan precipitaciones, la alta humedad y el cielo cubierto podrían influir en la sensación térmica, haciendo que los cordobeses se abrigen un poco más al salir. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar un paseo abrigado por la ciudad, aprovechando el inicio del nuevo año en un ambiente tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.