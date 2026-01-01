El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá envuelta en un ambiente mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde la medianoche hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, aunque las nubes altas seguirán presentes. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día frío, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se vistan en capas para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de las horas. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lluvia en la franja horaria de las 11:00 a las 12:00, con un 5% de probabilidad, lo que sugiere que cualquier precipitación será mínima y no afectará las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable tener en cuenta esta variable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el día de Año Nuevo en Castilleja de la Cuesta se presentará con un cielo cubierto, temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable abrigarse bien. A medida que el día avance, las nubes altas podrían ofrecer un respiro, pero la mayor parte del día seguirá siendo gris y fresco.

