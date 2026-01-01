El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Cartaya se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un 92% de humedad relativa que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá que los cartayeros disfruten de un leve aumento en el termómetro.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados por la tarde, lo que podría resultar agradable para actividades al aire libre, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Este soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección y velocidad del viento podrían hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un leve riesgo de lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con un 5% de probabilidad al inicio del día, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, lo que significa que, en general, no se anticipan condiciones adversas significativas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y habrá algunas posibilidades de lluvia, las tormentas no deberían ser un factor preocupante para los habitantes de Cartaya.

En resumen, el primer día del año en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con algunas posibilidades de lluvia ligera. Los cartayeros podrán disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable estar preparados para el viento y las bajas temperaturas, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.