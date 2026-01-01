El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas que se alternarán con un manto de nubes más densas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 8 grados , con una ligera subida a 9 grados hacia las 4 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día y descendiendo gradualmente hasta el 70% en la tarde.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 8 de la mañana y 11 grados a las 10 de la mañana. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas más frescas del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados a las 2 de la tarde y manteniéndose en torno a los 14 y 15 grados hasta las 5 de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, con un 15% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas.

La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el final del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el final de un día nublado y fresco. Los vientos continuarán soplando desde el este y noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas de la tarde. En resumen, Carmona experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.