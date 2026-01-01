El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo estará cubierto, con una ligera variación hacia nubes altas en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 a 9 grados, proporcionando un inicio de año fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 63% hacia el final de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Los vientos serán moderados, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en la mañana y alcanzando hasta 18 km/h en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 5% durante la mañana y un 0% en la tarde y la noche. Esto sugiere que, a pesar del cielo cubierto, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el riesgo de mojarse.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% en la mañana y un 20% en la franja horaria de 7 a 1 de la tarde, aunque esto no implica que se esperen tormentas severas. La tarde podría traer algunas nubes altas, pero sin indicios de actividad eléctrica.

En resumen, el primer día del año en Camas se presentará con un tiempo fresco y cubierto, ideal para disfrutar de un paseo tranquilo o una reunión familiar en interiores. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del noreste contribuirán a un ambiente agradable, aunque fresco, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.