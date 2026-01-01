El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Cabra se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado de cielo que variará entre cubierto y muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 83% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. Los vientos serán moderados, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. En particular, se espera que los vientos sean más intensos durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan precipitaciones, la atmósfera estará cargada de humedad, lo que podría dar lugar a la formación de niebla o brumas en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 00:00 y las 08:00 horas, con un ligero alivio en la cobertura de nubes hacia el mediodía, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. A partir de las 17:00 horas, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, manteniendo la atmósfera grisácea hasta el final del día.

En resumen, el primer día del año en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y temperaturas moderadas. Los residentes y visitantes deben prepararse para un día sin lluvias, pero con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.