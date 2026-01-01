El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, donde se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20% durante la mañana, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, a pesar de la cobertura nubosa, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre. Sin embargo, se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:17, marcando el final de un día nublado pero sin lluvias. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados, lo que podría invitar a disfrutar de una velada tranquila en casa o en compañía de amigos. En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades en interiores o exteriores con precaución ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.