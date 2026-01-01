El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad del sol será escasa, ya que se espera que las nubes cubran el cielo en su totalidad. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 87% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 69% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 25% de que se produzcan intervalos de lluvia ligera entre las 7 y las 13 horas, lo que podría traer algunas gotas dispersas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día de hoy en Bormujos se caracterizará por un ambiente nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 15 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, se espera que el tiempo permanezca mayormente seco. Los residentes deben estar preparados para un día invernal, con cielos cubiertos y un viento fresco que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más bajas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.