El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 75% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas matutinas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Las rachas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las bajas temperaturas y la brisa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las nubes altas no traerán consigo lluvias, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en algunos momentos, especialmente durante las horas de mayor temperatura. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no presentará condiciones adversas para los bailenenses.

En resumen, el primer día del año en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado del noreste. Es un día propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.