El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente en algunos momentos, especialmente entre las 06:00 y las 12:00, cuando la nubosidad será más densa.

Las temperaturas en Baeza oscilarán entre los 4 y los 12 grados . La mañana comenzará fría, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Al mediodía, se alcanzarán los 11 grados, y en las horas de la tarde, la temperatura máxima podría llegar a los 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja debido a la presencia del viento, que soplará con fuerza moderada a lo largo del día.

El viento, procedente del sureste y del este, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 09:00 y las 10:00. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, con valores que podrían descender a 0 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el viento disminuye hacia la tarde, la sensación térmica se estabilizará, pero seguirá siendo fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que Baeza no experimente lluvias durante el día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que no se anticipan precipitaciones significativas. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La salida del sol se producirá a las 08:29, y el ocaso será a las 18:05, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación térmica se volverá más fría, especialmente con el viento que continuará soplando.

En resumen, el día de Año Nuevo en Baeza se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con vientos moderados y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.