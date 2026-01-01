El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes comenzarán a dominar el paisaje, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 81% en las horas más frescas. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Baena durante este día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave puede proporcionar un ligero alivio a las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frío.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:31 y se pondrá a las 18:09, lo que ofrece un tiempo razonable de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre, a pesar de la cobertura nubosa. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y un cielo cubierto caracterizará este primer día del año en Baena, invitando a los habitantes a disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno, ideal para reflexionar sobre el año que comienza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.