El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Ayamonte se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones son propicias para la formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es baja en la mañana, pero aumenta significativamente por la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se anticipan tormentas severas. La probabilidad de tormenta es del 30% en la misma franja horaria, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son ideales, no se descartan episodios de actividad eléctrica.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 38 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al salir. Las ráfagas más fuertes se prevén en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, ofrece la oportunidad de disfrutar de un ambiente tranquilo y acogedor en el hogar. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se escucha el suave murmullo de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.