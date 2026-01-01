El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será constante, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso" en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , proporcionando un inicio de año fresco, ideal para quienes prefieren un tiempo templado.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 89% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente durante las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Arahal, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la densa nubosidad, los habitantes no tendrán que preocuparse por mojarse al salir. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el tiempo fresco.

El viento también jugará un papel en el tiempo del día. Se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. Este viento suave será un alivio, especialmente en combinación con la alta humedad.

La salida del sol está programada para las 08:35, y el ocaso se producirá a las 18:15, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades de Año Nuevo. A medida que el sol se eleva, aunque el cielo permanecerá cubierto, la luz del día permitirá que los residentes de Arahal comiencen el año con energía, a pesar de las nubes.

En resumen, Arahal experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. La combinación de viento suave y alta humedad creará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de las tradiciones de Año Nuevo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.