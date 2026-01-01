El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Andújar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso en la madrugada y manteniéndose cubierto en las horas posteriores. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 93%.

La humedad comenzará a descender ligeramente a medida que el día avance, pero se mantendrá en niveles confortables, oscilando entre el 55% y el 94% a lo largo de las diferentes horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y la humedad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la compañía de amigos y familiares.

En resumen, el primer día del año en Andújar se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos comenzar el año con actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.