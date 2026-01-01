El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Almonte se verá envuelto en un ambiente mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica que se mantendrá cubierto, lo que podría influir en la percepción de la temperatura y la sensación térmica en la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 14 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 74% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en algunos momentos, especialmente durante las horas de la tarde. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La combinación de la alta humedad y el viento del noreste puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente para disfrutar de este primer día del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.