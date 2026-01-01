El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una persistente capa de nubes que dominará el cielo durante todo el día. Desde la medianoche hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, la sensación de frescor se mantendrá debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. A partir de las 9 de la mañana, se prevé una ligera precipitación, con un acumulado de 0.1 mm, lo que indica que podría haber lloviznas esporádicas, especialmente en las horas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 3 de la tarde. A pesar de este ligero aumento, el cielo seguirá cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se estima un 75% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves de 8 km/h en la mañana y aumentando gradualmente.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, con una ligera posibilidad de que se presenten nubes altas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 97% hacia el final del día.

En resumen, el día de Año Nuevo en Aljaraque se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un día gris, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.