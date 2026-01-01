El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

La jornada del 1 de enero de 2026 en La Algaba se presenta con un cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se mantendrá en "cubierto" hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, pero se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 72% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable que los habitantes de La Algaba se preparen para un día fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas durante la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lloviznas en la franja horaria de 11:00 a 12:00, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de probabilidad en la mañana y un 10% en la tarde, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán mayormente estables.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

En resumen, el primer día del año en La Algaba se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que irán en aumento y una baja probabilidad de precipitaciones. Los habitantes deben estar preparados para un día de invierno típico, con la posibilidad de un viento notable en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.