El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo completamente cubierto, con una atmósfera que se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de la mañana, pero no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las 24 horas. Esto sugiere que, a pesar de la densa cobertura nubosa, los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas de 4 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Alrededor del mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados, proporcionando un respiro del frío invernal. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 93% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave puede ofrecer un ligero alivio, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío que se experimentará debido a la combinación de la temperatura y la humedad.

Los momentos de luz solar serán limitados, ya que el sol saldrá a las 08:29 y se ocultará a las 18:08, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La falta de luz solar directa puede contribuir a un ambiente más sombrío, pero la ausencia de lluvia permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

En resumen, el día de Año Nuevo en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y sin lluvias, ideal para disfrutar de las tradiciones de inicio de año en un entorno seco, aunque frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.