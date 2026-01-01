El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá envuelta en un ambiente mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las nubes altas comenzarán a aparecer en la tarde, pero no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% en las primeras horas y un 10% entre las 7 y las 13 horas, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 73% y el 88% a lo largo del día.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa ligera de 5 km/h, aumentando a 9 km/h en la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría afectar ligeramente la percepción del sol, que saldrá a las 08:37 y se pondrá a las 18:17. A pesar de la cobertura nubosa, no se anticipan eventos climáticos severos, lo que permitirá a los habitantes de Alcalá disfrutar de un día tranquilo.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una brisa suave del norte. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.