El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas este 31 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Se espera que esta niebla persista hasta el mediodía, cuando comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 6 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será bien recibido por los visueños, quienes podrán disfrutar de un ambiente más templado en comparación con las frías mañanas de diciembre.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 96% al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y noreste, con rachas que alcanzarán los 22 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen.

Los cielos se mantendrán mayormente despejados a lo largo de la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:15, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de El Viso del Alcor no querrán perderse.

En resumen, el último día del año en El Viso del Alcor se presenta como una jornada tranquila y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y despedir el año con un tiempo agradable. Se recomienda a los ciudadanos que, a pesar de la niebla matutina, aprovechen las horas de sol para realizar sus planes y disfrutar de la llegada del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.