El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 30 de diciembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se prevé que la temperatura mínima alcance los 5 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 2 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable a medida que se acerque la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave será un alivio en comparación con la sensación térmica que se experimentará por la mañana, haciendo que el tiempo sea más tolerable a medida que se calienta el día.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, especialmente después de las primeras horas de la mañana, cuando la bruma y la niebla que podrían haber afectado la visibilidad se disipen. Esto permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje antes del ocaso, que se producirá a las 18:14. La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente, pero el día se despide con un ambiente agradable y sin nubes en el horizonte. En resumen, un día ideal para disfrutar de las tradiciones y actividades que caracterizan esta época del año en El Viso del Alcor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
