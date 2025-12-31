El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad y la luz solar. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características del cielo, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más bajas, alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados hacia el final de la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar incómoda para quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 69% y el 87%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable tener en cuenta estas condiciones al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría generar un ligero aumento en la sensación de frío. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento disminuya en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Utrera.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan lluvias que puedan alterar los planes de los ciudadanos. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad podría intensificarse.

En resumen, el último día del año en Utrera se presentará con un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores y preparativos para la celebración de la llegada del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.