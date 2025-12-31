El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 8 grados, que irán descendiendo a 5 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 88% al amanecer. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir temprano. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, sin brumas ni nieblas que puedan afectar la claridad del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Utrera disfrutará de un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables en las horas centrales y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.