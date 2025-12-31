El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan frescas, con un valor mínimo de 2 grados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en la mañana, alcanzando el 97%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que mejorará la sensación térmica y hará que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 4 km/h en la mañana, aumentando ligeramente a 11 km/h por la tarde. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas frescas, aunque no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidad. La dirección del viento cambiará a sureste en las horas centrales del día, lo que podría aportar un ligero aumento en la sensación de calidez.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o celebraciones de fin de año. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:04, ofreciendo una vista espectacular para cerrar el año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 5 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las estrellas sean visibles en el firmamento.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para despedir el año en un ambiente agradable y sin preocupaciones por la lluvia. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de las tradiciones de fin de año en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.