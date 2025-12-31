El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una cobertura de nubes que variará a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una transición a condiciones muy nubosas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá alta, alcanzando un estado de cielo cubierto en las horas centrales, lo que podría limitar la entrada de luz solar.
Las temperaturas en Úbeda hoy oscilarán entre los 2 y 9 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 2 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, donde se espera alcanzar un máximo de 9 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las primeras horas del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 74% y el 86%. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede resultar en un ambiente bastante fresco y húmedo.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes de Úbeda pueden disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvia.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren en la calle.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 9 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones permitirá que los ciudadanos realicen sus actividades sin preocuparse por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba
- El Córdoba CF refuerza su ataque con el fichaje de Diego Percan en el mercado invernal
- Iván Ania se reencuentra con las viejas glorias del Oviedo antes de volver a los entrenamientos del Córdoba CF
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución
- Córdoba se llena de magia, música y diversión para despedir el año