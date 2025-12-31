El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una atmósfera mayormente nublada y una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 07:00 a 13:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este tramo matutino oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con intervalos de nubes altas que se irán haciendo más evidentes. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 70% a media tarde, lo que podría proporcionar un respiro a la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, existe una leve posibilidad de chubascos aislados en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque la probabilidad de tormentas es nula. Esto sugiere que, si bien el día será mayormente seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. La racha máxima de viento se espera que alcance los 27 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 08:37 y el ocaso a las 18:16, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque la luz solar será escasa debido a la nubosidad. En resumen, Tomares experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para la celebración de la llegada del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.