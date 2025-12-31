El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Tomares se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera que la nubosidad aumente ligeramente. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, cuando la niebla puede hacer acto de presencia en algunas áreas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y agradable.

El viento soplará desde el sureste y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. En las horas más activas del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 20 km/h. Esto puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, pero sin llegar a cubrirse por completo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El orto se producirá a las 08:37 y el ocaso a las 18:15, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente a medida que nos acercamos al nuevo año. En resumen, el 30 de diciembre en Tomares se presenta como un día mayormente seco y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.