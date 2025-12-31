El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, especialmente entre las 07:00 y las 09:00 horas. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto y muy nuboso, lo que podría limitar la entrada de luz solar.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados a lo largo del día. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 6 grados, mientras que la máxima se espera en torno a los 15 grados por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 80% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe un 10% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la niebla y que se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.