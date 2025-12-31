El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque las temperaturas se mantendrán frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frías de la madrugada.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00 horas. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada.

La humedad relativa irá disminuyendo a lo largo del día, comenzando en un 91% a las 00:00 horas y bajando hasta un 75% hacia las 15:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría generar una ligera sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto permitirá que los habitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:37 horas, mientras que el ocaso será a las 18:15 horas, lo que proporcionará un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, se anticipa un día fresco y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en San Juan de Aznalfarache.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.