El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

La jornada del 31 de diciembre de 2025 en La Rinconada se presenta con condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con un predominio de cielos cubiertos y niebla en las primeras horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , comenzando con un fresco 6 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en horas de la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será fresco, las temperaturas serán agradables para las actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender notablemente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, sin lluvias significativas. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que permitirá disfrutar de un fin de año tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, se prevén algunas posibilidades de lluvia ligera en la tarde, aunque estas son mínimas.

Finalmente, el orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 18:16, lo que significa que los días comienzan a alargarse ligeramente tras el solsticio de invierno. Este cambio, aunque sutil, es un indicativo de que la luz del día comenzará a ganar terreno en los próximos meses. En resumen, La Rinconada se prepara para un día fresco y cubierto, ideal para disfrutar de las celebraciones de fin de año con precauciones ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.