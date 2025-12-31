El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

La jornada del 30 de diciembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 86% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de la madrugada, se espera la aparición de niebla, que se prolongará hasta la mañana. Este fenómeno atmosférico puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. La niebla se disipará gradualmente, dando paso a un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, despejado, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 14 grados .

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En las horas de mayor actividad, se prevén rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a dispersar la niebla y a mejorar la visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de La Rinconada podrán planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:15. La combinación de un cielo claro y la ausencia de precipitaciones hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el 30 de diciembre en La Rinconada se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.