El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados , aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 19:00 horas. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo a un 41% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para las celebraciones de fin de año.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Estas condiciones de viento no serán significativas, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre, como las celebraciones de Nochevieja, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean disfrutar de la noche bajo las estrellas.

A medida que se acerque la medianoche, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara para aquellos que deseen observar los fuegos artificiales y celebrar la llegada del nuevo año. Con un ocaso previsto para las 18:11, la noche se presentará ideal para disfrutar de la compañía de amigos y familiares en un ambiente festivo y acogedor.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, perfecto para despedir el año con alegría y optimismo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.