El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el ambiente sea propicio para paseos y actividades familiares. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 7 y 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá constante, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede resultar un poco incómodo en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Puente Genil. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, especialmente en las horas centrales del día.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:10. Las temperaturas caerán a 7 grados en las horas nocturnas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el 30 de diciembre en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche, ideal para disfrutar de las festividades de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.