El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados , aumentando gradualmente a medida que avance el día.

A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 6 grados, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre. La humedad relativa será del 46%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente fría. A medida que el sol se eleve, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 12 grados durante la tarde, ideal para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Esto significa que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los que planean actividades al exterior. La dirección del viento, en combinación con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir las celebraciones de fin de año. La ausencia de nubes significativas permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba disfruten de un cielo claro, ideal para observar el atardecer, que se producirá a las 18:09, marcando el final de un año y el inicio de otro.

La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a alrededor de 6 grados, lo que requerirá abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la celebración de la llegada del nuevo año. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas promete una velada agradable para los festejos.

En resumen, Priego de Córdoba disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un escenario perfecto para despedir el año en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.