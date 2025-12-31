El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 10 grados hacia el mediodía, con un cielo que seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación de frío se mantenga, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final de la jornada.

Durante la tarde, el cielo seguirá poco nuboso, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo para las actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:08, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar rápidamente.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por lluvias inesperadas. Este clima seco y fresco es ideal para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades familiares. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 5 grados, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo si se planea salir.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco, con cielos mayormente despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas serán agradables durante el día, pero se recomienda precaución ante el descenso de las mismas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.