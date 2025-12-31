El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a -1°C, aumentando gradualmente a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 11°C. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas, disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 69% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, las condiciones serán cómodas para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que soplará desde el norte con una velocidad que oscilará entre 3 y 9 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, mitigando el frío matutino.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a celebrar el fin de año, ya que las condiciones climáticas serán favorables para reuniones al aire libre o paseos por la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que estas afecten significativamente la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un año que, climáticamente, ha sido bastante estable en Pozoblanco.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un último día del año ideal para actividades al aire libre y celebraciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.