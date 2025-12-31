El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 0 y 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75-80% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. A medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más apacible.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de niebla, que se disipará rápidamente con el aumento de la temperatura.

El orto se producirá a las 08:35, brindando a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso se espera para las 18:08, lo que permitirá disfrutar de una tarde soleada antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para el 30 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas por la mañana y agradables por la tarde, sin posibilidad de lluvia y con un viento suave que hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.