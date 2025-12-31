El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, la visibilidad será reducida, con temperaturas que rondarán los 4 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, con un leve ascenso hasta los 15 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 75% en las horas centrales del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 19 km/h provenientes del noreste, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, y se espera que se mantenga en torno a los 14 grados hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:12 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la bruma regrese al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en todo el día, lo que significa que los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones del tiempo, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando la niebla puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el último día del año en Palma del Río se presentará con temperaturas frescas, cielos despejados y sin precipitaciones, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día propicio para despedir el año en un ambiente agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.