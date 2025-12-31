El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará un aspecto poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la bruma y la niebla se harán más evidentes, especialmente durante las primeras horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 75% por la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la presencia de niebla y bruma, no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los conductores tengan precaución debido a la visibilidad reducida que puede ocasionar la niebla.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que se acerque la tarde, el viento podría disminuir, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando se espera que el cielo se despeje un poco, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, Palma del Río experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados. Sin precipitaciones a la vista, será un día ideal para actividades en interiores, mientras que los que salgan al exterior deben estar preparados para la bruma y la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.