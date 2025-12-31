El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

Hoy, 31 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas y frescas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha hecho acto de presencia, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones al desplazarse.

A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, por lo que se aconseja a los habitantes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones por la lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es recomendable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un ambiente fresco y cubierto, con niebla en las primeras horas y sin precipitaciones. Los habitantes deben estar preparados para un día de invierno típico, con temperaturas frescas y un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.